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ALYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Alya, gerçek kimliğini bulmak zorunda olan, hafızası silinen bir ajanın hikayesini konu ediyor. Evlenmek üzere olan bir özel harekat ajanının hafızasını silinir. Karanlık bir hükümetin tasarılarının tuvali haline gelen ajan, kim olduğunu bulmak için mücadele eder. Yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan ajan, geçmişiyle ilgili sırları çözdükçe hem gerçek kimliğini hem de şok edici gerçekleri ortaya çıkarır.