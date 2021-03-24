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Finansal piyasalar, hafta sonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası (TCMB) başkanını görevden alarak ülkeyi yeniden kur krizine sürüklemesinin ardından, Türkiye'nin kredi notunun iki kademe düşürülmesini fiyatlıyor.

Yatırımcıların riskten korunmak için kullandıkları kredi iflas takası (CDS) primleri baz alınarak hesaplanan S&P'nin Global Capital IQ Market Derived Signal puanı keskin bir değişim kaydederek B+ kredi notuna sahip olan Türkiye'nin B- kredi notuna sahip bir ülkeymiş gibi fiyatlandığını gösterdi.

Veriler, son 10 yılda MDSS hareketlerinin aşağı ve yukarı yönlü kredi notu değişikliklerinden önce geldiğini, ancak genellikle fazla sert tepki verdiğini gösteriyor.