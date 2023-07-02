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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Türkiye'nin tamamı güneşli ve sıcak
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Türkiye'nin tamamı güneşli ve sıcak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeyi sürdürecek

Son dakika: Türkiye'nin tamamı güneşli ve sıcak
HABERTURK.COM

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AĞRI °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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