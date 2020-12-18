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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),ekim ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Türkiye'nin ekim sonunda yurt dışı varlıkları 227,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 578,3 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ekimde eksi 351,2 milyar dolar oldu

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı
AA

Buna göre, ekim sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 10,4 azalışla 227,1 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 3,5 düşüşle 578,3 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ekim sonunda eksi 351,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 345,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 20 azalışla 84,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,7 düşüşle 87,7 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 10,4 azalışla 42,5 milyar dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye),piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre yüzde 4,4 artışla 170,7 milyar dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI 104.2 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, ekimde 2019 sonuna göre yüzde 21,5 azalarak 104,2 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 sonuna göre yüzde 40,9 azalışla 19,3 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 66,6 düşüşle 5,2 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2,9 azalarak 47,7 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar, ekimde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 0,1 artarak 303,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 sonuna göre yüzde 2,6 azalarak 33,9 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 0,6 artarak 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 azalarak 62 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,1 düşüşle 94,2 milyar dolara indi.

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