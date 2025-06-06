A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Filenin Sultanları, bu sene de şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Türkiye-Polonya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ay-yıldızlı ekibin mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...