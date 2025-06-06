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        Haberler Bilgi Spor Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Polonya voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

        Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. İlk hafta karşılaşmalarını Çin'in başkenti Pekin'de oynayan Filenin Sultanları, 2023'ten sonra 2025'te de şampiyonluğu hedefliyor. Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Polonya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:00
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Filenin Sultanları, bu sene de şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Türkiye-Polonya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ay-yıldızlı ekibin mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

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        TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki üçüncü karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.

        Türkiye-Polonya voleybol maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

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        TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

        Millilerin organizasyonun ilk haftasında kalan maçları şöyle:

        7 Haziran Cumartesi

        10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

        8 Haziran Pazar

        14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

        VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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        KADRO

        Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

        Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

        Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

        Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

        Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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