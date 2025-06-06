Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak. İlk hafta karşılaşmalarını Çin'in başkenti Pekin'de oynayan Filenin Sultanları, 2023'ten sonra 2025'te de şampiyonluğu hedefliyor. Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Polonya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Filenin Sultanları, bu sene de şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Türkiye-Polonya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ay-yıldızlı ekibin mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki üçüncü karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.
Türkiye-Polonya voleybol maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.
Millilerin organizasyonun ilk haftasında kalan maçları şöyle:
7 Haziran Cumartesi
10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran Pazar
14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın