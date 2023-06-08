Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer
ABONE OL

Türkiye Ragbi Federasyonu başkanlığına Nahit Şahin seçildi

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Nahit Şahin seçildi

Türkiye Ragbi Federasyonu başkanlığına Nahit Şahin seçildi
DHA

Türkiye Ragbi Federasyonu'nda başkan Murat Pazan, milletvekili aday adaylığı için istifa ederek görevinden ayrılmıştı. Nisan ayında yapılması gereken ancak delegelerle ilgili yapılan itiraz nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Tahkim Kurulu tarafından olağanüstü genel kurul iptal edilmiş ve süreç yeniden başlatılmıştı. Spor Tahkim Kurulu'nun kararı sonrasında Nahit Şahin ile eski başkan Murat Pazan'ın aday olarak gösterdiği Murat Kapki başkanlık için adaylığını açıkladı.

Başkan adaylığı için toplanan teklif zarflarının teslimi öncesinde Murat Kapki, lise diplomasını Suriye'den aldığı ve başkan adaylığı için gerekli şartları yerine getirememesi sebebiyle adaylıktan çekildi. Bu durumun ardından eski başkan Murat Pazan, yeniden adaylığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin üzerine olağanüstü genel kurul, Spor Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlara göre düzeltilerek bugün gerçekleştirildi.

Olağanüstü genel kurulun başlamasının ardından başkanlık için yarışan Murat Pazan ile Nahit Şahin arasında geçmişle alakalı tartışmalar yaşandı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibrası sonrasında başkan adaylarının listeleri divan başkanlığı tarafından okunduğu sırada, Nahit Şahin'in listesindeki disiplin kurulu üye sayısına Murat Pazan itiraz etti. Olağanüstü genel kurulun divan başkanlığı görevini üstlenen Abdullah Albunar ise Pazan'ın itirazlarını kabul etmeyince salonda sözlü tartışma çıktı. Olağanüstü genel kurulda gözlemci olarak bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal, tepki gösterdi. Liste hatalarının birçok genel kurulda yaşanabileceğini dile getiren Fatih Uysal, "Yazılan isimler dilekçe verilir oylanır ve listeden çıkarılır. Divana karşı saygı gösterin. Divanı siz seçtiniz beğenmiyorsanız genel kuruldan sonra bir ay içerisinde mahkemeye verirsiniz. Ama burada yapılanlar doğru değil. Tekrar ediyorum, divana saygı duyun ve genel kurulu yapın" ifadelerini kullandı.

Salondaki sükunetin sağlanmasının ardından ise başkanlık seçimine geçildi. Olağanüstü genel kurulda 170 delegeden 143'ü oy kullandı. Nahit Şahin 76 oy alırken eski başkan Murat Pazan 66 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonucun ardından Türkiye Ragbi Federasyonu yeni başkanı Nahit Şahin oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu başkanı seçilen Nahit Şahin'in listesinde; Şefik Akgöl, Abdülkadir Aydoğan, Selçuk Görgülü, Tolga Ataş, Ayhan Ayhan, Engin Kömürcü, Zafer Dikencik, Hüseyin Kuriş, Niyazi Özçelik ve Hamza Taş yer aldı.

NAHİT ŞAHİN: TÜM CAMİANIN BAŞKANI OLMAK İÇİN SÖZ VERDİK

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, genel kurulun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Delegelere teşekkür eden Şahin, "Sadece bize oy veren delegelerimizin değil, tüm camianın başkanı olmak için söz verdik. Önümüz çok uzun bir yol, hedefimiz olimpiyatlar. Yakın zamanda yurt dışı müsabakaları var. Bu müsabakaların kampları şu an çok gecikmiş durumda. Hemen ekiplerimizle müdahale edip kamplarımızda gençlerimizin motivasyonunu sağlayıp müsabakalarda başarımızı nasıl artırabiliriz ona bakacağız. Önümüzdeki günlerde çok güzel çalışmalarla bunu duyuracağız. Yeniden ihaleye çıkacak olan Türkiye'nin ilk beyzbol-softbol sahaları var. Bu projenin devamı için bakanlığımız emrinde inşallah çaba sarfedeceğiz. Türkiye'de henüz daha sahamız yok. Sahası olmayan bir branşın da maalesef olimpiyatlara katılması mucize olur. Ragbi olimpik bir branş. Avrupa'da dünyada çok revaçta olan, seyircisi yüksek olan bir branş. Biz bu branşı daha yok yaymak için altyapıya inmek istiyoruz. Takım sporlarında yaş grupları çok aşağıdayken, Ragbi'de şu an U18'den başlıyor. Biz bunu U12'lere U14'lere çekebilirsek yayılmasını sağlayabiliriz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çinli 10 snooker oyuncusunun şike soruşturmasında cezalar belli oldu
DİĞER Çinli sporculara şike cezası!
Bakan Osman Aşkın Bak, görevi Kasapoğlu'ndan devraldı
DİĞER Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devir teslim
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde final! Sakarya Beykoz hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER Sakarya Beykoz hentbol maçı ne zaman?
Milli cimnastikçi Ahmet Önder'den altın madalya
DİĞER Milli cimnastikçi Ahmet Önder'den altın madalya
Kadın Tekvando Milli Takımı dünya şampiyonu!
DİĞER Kadın Tekvando Milli Takımı dünya şampiyonu!
İlke Özyüksel'den tarihi madalya!
DİĞER İlke Özyüksel'den tarihi madalya!
Milli okçular, Hırvatistan'da 3 madalya kazandı
DİĞER Milli okçular 3 madalya kazandı
Milli güreşçilerden Kırgizistan'da 3 madalya daha
DİĞER Milli güreşçilerden 3 madalya daha
Görkem Polat bronz madalya kazandı
DİĞER Görkem Polat bronz madalya kazandı
Başpehlivan Cengizhan Şimşek'e 3 ay hak mahrumiyeti cezası
DİĞER Başpehlivan Cengiz'e 3 ay ceza!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.