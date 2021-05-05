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Türkiye rekortmeni milli yüzücü Yiğit Aslan, olimpiyat hedefi için kulaç atıyor

Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda A barajını geçerek, bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmek istiyor.

Türkiye rekortmeni milli yüzücü Yiğit Aslan, olimpiyat hedefi için kulaç atıyor

Son 5 yılda girdiği yarışlarda 38 Türkiye rekoru kıran 17 yaşındaki Yiğit, 17-23 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası için hazırlıklarını Kayseri'de yoğun tempoda sürdürüyor.

Son olarak Ukrayna'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbestte 03.51.44'lük dereceyle birinci olan genç yüzücü, Tokyo Olimpiyatları'na katılarak başarılarını taçlandırmayı hedefliyor.

Yiğit Aslan, AA muhabirine, Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kendisi için "test" yarışı olduğunu belirtti.

Olimpiyat hedefi için her gün düzenli şekilde antrenman yaptığını anlatan Yiğit, "Bu, kendimi test etme yarışıydı. Bu açıdan çok önemliydi. 400 metre serbestte birinci geldim. Suya ilk benim atladığım 4x200 metre bayrak yarışında da takım olarak birinci olduk. Yarışlar çok güzel geçti." dedi.

Yiğit, Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya'da kampa gireceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zor bir yarışa hazırlandığımız için kamp çok zorlu geçecek. Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda ilk kez büyüklerle yarışacağım. Bu yüzden heyecanlıyım ve benim için muhteşem bir tecrübe olacak. Orada elimden geleni yapacağım. İstanbul'da mart ayında yapılan milli takım seçmelerinde olimpiyat A barajına 1,5 saniyem kalmıştı. Şimdi kendimi daha da geliştirip Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda olimpiyat A barajını geçmeyi hedefliyorum. Ülkemi o platformda temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

"BÜYÜKLERLE YARIŞMASI DEZAVANTAJ YARATMAZ"

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Yüzme Antrenörü Ali Özmen ise Yiğit'in birçok başarı elde ettiğini ancak asıl hedeflerinin olimpiyat A barajını geçmek olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na da bu hedef doğrultusunda çalıştıklarının altını çizen Özmen, Kayseri'deki antrenmanların günde iki kez olmak üzere devam ettiğini ifade etti.

Özmen, Yiğit'in bu şampiyonada ilk kez büyükler kategorisinde yarışacak olmasının herhangi bir dezavantaj yaratacağını düşünmediğini vurgulayarak, "Yiğit, konsantre olup bugüne kadar nasıl yarıştıysa orada da elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.

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