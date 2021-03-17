Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün."

Sağlık Bakanlığı 6-12 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? soruları ise merak konusu oldu. İşte il il koronavirüs risk haritası...

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

6-12 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı.

6-12 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti.

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 63,00 Adıyaman 154,63 Afyon 47,50 Ağrı 22,22 Aksaray 173,52 Amasya 163,64 Ankara 68,53 Antalya 95,16 Ardahan 73,83 Artvin 100,88 Aydın 58,71 Balıkesir 257,60 Bartın 62,82 Batman 15,64 Bayburt 51,28 Bilecik 81,38 Bingöl 25,20 Bitlis 15,95 Bolu 65,76 Burdur 86,49 Bursa 78,47 Çanakkale 149,76 Çankırı 47,29 Çorum 73,19 Denizli 41,50 Diyarbakır 17,83 Düzce 81,63 Edirne 200,36 Elazığ 29,59 Erzincan 53,75 Erzurum 45,63 Eskişehir 74,59 Gaziantep 67,44 Giresun 296,84 Gümüşhane 137,61 Hakkari 7,84 Hatay 69,43 Iğdır 80,97 Isparta 61,09 İstanbul 178,25 İzmir 78,57 Kahramanmaraş 56,50 Karabük 47,21 Karaman 56,88 Kars 24,92 Kastamonu 118,23 Kayseri 142,95 Kırıkkale 88,27 Kırklareli 137,12 Kırşehir 47,73 Kilis 255,62 Kocaeli 138,39 Konya 203,91 Kütahya 85,14 Malatya 92,66 Manisa 50,12 Mardin 17,32 Mersin 96,75 Muğla 80,24 Muş 27,24 Nevşehir 64,60 Niğde 89,21 Ordu 248,62 Osmaniye 198,89 Rize 188,18 Sakarya 90,15 Samsun 458,53 Siirt 2,11 Sinop 345,56 Sivas 43,88 Şanlıurfa 15,41 Şırnak 4,46 Tekirdağ 121,64 Tokat 243,53 Trabzon 222,32 Tunceli 53,93 Uşak 19,22 Van 20,36 Yalova 200,33 Yozgat 46,05 Zonguldak 75,44

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI