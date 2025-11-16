Habertürk
Habertürk
        Türkiye, Riyad'da günü 5 madalyayla tamamladı - Diğer Haberleri

        Türkiye, Riyad'da günü 5 madalyayla tamamladı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere 5 madalyayla bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 21:54 Güncelleme: 16.11.2025 - 21:54
        Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda günü 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

        Oyunların 13'üncü gününde milli sporcular, wushu ve tekvando branşlarında mücadele etti.

        Türkiye, wushu müsabakaları sonunda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken, tekvandoda ise 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

        Türkiye, oyunlarda ülkeler madalya sıralamasında şu ana kadar 58 altın, 31 gümüş, 23 bronz olmak üzere 112 madalyayla zirvedeki yerini korudu.

        Madalya sıralamasında Türkiye'yi 16 altın, 19 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 52 madalyayla Özbekistan takip ederken İran ise 12 altın, 14 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 46 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

