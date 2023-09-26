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        Haberler Gündem Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alıyor 2023! TTK başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?

        Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alıyor! TTK başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan bu açıklama, "TTK başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" Sorularını gündeme getirdi. TTK Genel Müdürlüğüne alınacak 2 bin işçinin; 1500 kişisi Zonguldak'a, 400 kişisi Bartın'a, 100 kişide Karabük'e yapılacağı açıklandı. İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu başvuru şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:18
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımı başvuruları 25 Eylül itibarıyla başladı. TTK 2 bin işçi alımı kapsamında başvurular Alo 170 ve İŞKUR E-Şube üzerinden yapılabilecek. TTK işçi alımı kura çekimleri 13 Ekim'de Zonguldak'ta, 20 Ekim tarihinde ise Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek. Peki, "TTK başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

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        TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Yüz yüze başvurunun yapılmayacağını ifade eden Zonguldak İş-Kur İl Müdürü Okan Şentürk, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne alınacak 2 bin kişinin 1500 kişisi Zonguldak’a, 400 kişisi Bartın’a, 100 kişide Karabük’ün Yenice İlçesine alınacak olup 25 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

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        Başvurular 29 Ekim Cuma günü de sona erecek. Başvuracak olan kişilerin ilçelerin gelmelerine gerek kalmadan Alo 170 iletişim hattından İş-Kur E-Şube üzerinden başvurularını yapabilecekler.

        İl Müdürlüklerimize Karadeniz Ereğli müdürlüklerimize manuel fiziksel olarak başvuru gerek kalmadan işlemlerini 3 ilimizde de gerçekleştireceklerdir. Bu yönde vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın hiç bir sıkıntı yaşamadan sistem üzerinden gerçekleştirebilecekler” dedi.

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        TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." bilgisini verdi.

        Alımların, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.

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        KURA ÇEKİM TARİHLERİ BELLİ OLDU

        Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2000 yeni işçi alımı kura çekimleri 13 Ekim'de Zonguldak'ta, 20 Ekim tarihinde ise Bartın ve Karabük'te yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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