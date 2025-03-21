Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye U21: 2 - Kosova U21: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Türkiye U21: 2 - Kosova U21: 1 | MAÇ SONUCU

        Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Milliler, Kosova'yı devirdi!
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde GAİN Park Stadı'nda oynanan müsabakaya Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova karşısına Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Yiğit Efe Demir, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik, Yunus Emre Konak, Başar Önal, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Poyraz Efe Yıldırım 11'i ile çıktı.

        Kosova ise Seji, Sahitaj, Shala, Zeqiraj, Vokrri, Muqaj, Maloku, Xhylani, Frokaj, Gashhijani, Bitiqi 11'i ile sahada yer aldı.

        Ümit Milli Futbol Takımı, İzzet Çelik'in 10. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Kosova, 33. dakikada Frokaj'in golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Kalan sürede başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında Türkiye'den Semih Kılıçsoy, rakip ceza sahasındaki atağında, Kosovalı oyuncu Selmonaj'ın elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltıyla 65 dakikada Türkiye'yi 2-1 öne geçirdi.

        Karşılaşma Türkiye Ümit Milli Takım'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!