Türkiye U21 - Kıbrıs Rum Kesimi U21 karşılaşma önü

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 6 heyecanı devam ediyor. Türkiye U21, 07 Eylül 2018 Cuma günü Kıbrıs Rum Kesimi U21 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Türkiye U21 8 puanla 4. sırada, Kıbrıs Rum Kesimi U21 6 puanla 5. sırada bulunuyor. Türkiye U21, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kıbrıs Rum Kesimi U21, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 234 kodlu maçı oynayanlar; Türkiye U21 galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Kıbrıs Rum Kesimi U21 galibiyet oranı 6.25.

Türkiye U21 önceki hafta Slovakya U21 mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Kıbrıs Rum Kesimi U21 ise Hollanda U21 karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Türkiye U21, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

Kıbrıs Rum Kesimi U21, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kıbrıs Rum Kesimi U21 3 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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