        Türkiye ve AB arasında 'gümrük birliği' adımı: Modernizasyon vurgusu

        Türkiye ve AB arasında 'gümrük birliği' adımı: Modernizasyon vurgusu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Birliği Genişleme Sorumlusu Marta Kos, AB-Türkiye gümrük birliğinin modernizasyonu ve uygulanmasının iyileştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:06
        Türkiye ve AB arasında 'gümrük birliği' adımı
        Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri Marta Kos, başkent Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

        İki taraf, ortak bir açıklamada, "Gümrük Birliğinin modernizasyonu için zemin hazırlamak ve her iki tarafın rekabet gücünü, ekonomik güvenliğini ve dayanıklılığını desteklemek amacıyla Avrupa Birliği'nin tam potansiyelini gerçekleştirmek için çalışmaya istekli olduklarını" belirttiler.

        Taraflar ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) Türkiye'deki faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve banka ile işbirliği içinde ülke genelinde ve komşu bölgelerdeki projeleri desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Gün Başlıyor - 5 Şubat 2026 (İngiliz Kraliyetinde "Epstein" Krizi)

        İngiliz Kraliyetinde "Epstein" Krizi. Mucizenin adı Büşra hemşire. Ekmek ve Simit fiyatında yeni dönem. SGK Prim borçlarına tecil kolaylığı. Nimet Kılıç nasıl öldü? Sahte hakimin cezası belli oldu. Uyuşturucu tacirlerine operasyon. Koordinatör isimler 5. kez toplandı. İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nda...
