Türkiye ve AB arasında 'gümrük birliği' adımı: Modernizasyon vurgusu

Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri Marta Kos, başkent Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

İki taraf, ortak bir açıklamada, "Gümrük Birliğinin modernizasyonu için zemin hazırlamak ve her iki tarafın rekabet gücünü, ekonomik güvenliğini ve dayanıklılığını desteklemek amacıyla Avrupa Birliği'nin tam potansiyelini gerçekleştirmek için çalışmaya istekli olduklarını" belirttiler.

Taraflar ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) Türkiye'deki faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve banka ile işbirliği içinde ülke genelinde ve komşu bölgelerdeki projeleri desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.