Protokol imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

Türkiye ve Azerbaycan arasında Birinci Kültür Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki Birinci Kültür Karma Komisyon Toplantısı'na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov katıldı. Toplantı sonrasında iki ülke arasında protokol imzalandı

Türkiye ve Azerbaycan arasında Birinci Kültür Karma Komisyon Toplantısı yapıldı
Protokol imzalandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkiye ve Azerbaycan Birinci Kültür Karma Komisyon Toplantısı gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığının binasında gerçekleşen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov katıldı. Toplantı sonrasında iki ülke arasında protokol imzalandı. Toplantı sonrası konuşan Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycanlı mevkidaşı Anar Kerimov'un atandıktan sonraki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş olmasından dolayı kendisine teşekkür ederek, "Biz de ilk ziyarette iade-i ziyarette bulunacağız. Hem de Karabağ'ı ziyaret edeceğiz" dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan ile yapmış olduğu savaşta vermiş olduğu şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Mehmet Nuri Ersoy, "Kendilerine de bahsettiğim gibi en büyük tesellimiz Karabağ'ın işgalden başarılı bir operasyonla kurtarılmış olması. Başarılı bir operasyonla Azerbaycan kendi göbek bağını kendi kesti. O da bizim en büyük tesellimiz en büyük mutluluğumuz" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında ezelden beri gelen kültürel tarihi mirasın olduğuna değinen Mehmet Nuri Ersoy, "Ortak kültürümüz var. Ortak gastronomimiz var. Bunların ikili ilişkilerle iki bakanlığın öncelikli konuları oluyor zaten, geliştirilmesi. Bu bağlamda yapmış olduğumuz Kültür Karma Komisyonunda bundan sonra atacağımız iş birliklerinin de üzerinde çalışılmasının sonuçlanması açısından da çok faydalı oldu" derken özellikle sinema konusunda ortak iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti; "Türkiye, biliyorsunuz dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada ve çok deneyimli. Hem bakanlığımız hem sektörümüz bu konuda çok deneyimli. Ayrıca restorasyonlar konusunda Türkiye çok yoğun restorasyon yapan bir ülke. Hem ülke sınırları içinde hem ülke dışında. Onlarla ilgili deneyimlerimizi de Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile paylaşacağız. Deneyimlerimizi onlara aktaracağız. 2020 yılında yapılan vize muafiyeti anlaşmasının iki ülke arasındaki ziyaretin artmasında çok faydalı oldu. Aralık ayında bir kademe daha arttırılarak kimlikle ziyaret aşamasına da geldi. Bu tarz ilişkilerin artırılması bu tarz protokollerle iki ülke arasındaki ülke içindeki bir seyahatmiş gibi olması gereken yere gelmesi bizi sevindiriyor. Bundan sonra bunu kültürel faaliyetlerimize yaptığımız yatırımlarla artırıp kardeşliğimizi bütün dünyaya tek dilden, ortak dilden duyurmak istiyoruz."

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ise Türkiye'ye yapılan ziyaretin çok büyük bir önemi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti; "İş birliğimizin güçlendirilmesi için yeni geniş bir ekiple Türkiye'deyiz ve sayın bakan sizin de söylediğiniz gibi birçok alanlarda iş birliğimizi güçlendirme azmindeyiz ve niyetindeyiz. Hem sinema, müze, kütüphaneler, tiyatro ve müzik sayesinde tecrübe değiş tokuşu çok önemli Azerbaycan için. Aynı zamanda kapasitelerin güçlendirilmesi zannediyorum hem Türkiye için hem Azerbaycan için bu çok faydalı bir seferdir. Bundan sonra da bizim kültürel medeniyet sahnesinde iş birliğimiz hem iki taraflı hem de uluslararası teşkilatlarda kurumlarda Azerbaycan Türkiye iş birliği çok önemlidir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Moujan Rajaei: 'Türkiye'yi temsil edeceğim, daha ne olsun?
KÜLTÜR-SANATRus Moujan Türkiye'yi temsil edecek
Çağatay Ulusoy'un yeni filmi 'Kağttan Hayaller'den fragman geldi
KÜLTÜR-SANAT'Kağttan Hayatlar'dan fragman geldi
Aydemir Akbaş: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti
KÜLTÜR-SANATAydemir Akbaş sünnet oldu
SON DAKİKA! 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2021 Altın Küre kazananlar
KÜLTÜR-SANAT78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
SON DAKİKA: Hiç Altın Küre kazanamayan 10 süperstar
KÜLTÜR-SANATHiç Altın Küre kazanamayan 10 süperstar
İnce Memed'in tüfeği Yaşar Kemal'in kalemi - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATBabası gözü önünde öldürüldü
412 eser Türkiye'ye getirildi
KÜLTÜR-SANAT412 eser Türkiye'ye getirildi
'Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu
KÜLTÜR-SANAT'Osman Sekiz'in başrolü Tim Seyfi oldu
Mehmet Açar’la Sinema Dersleri: Uzay Operaları-1
KÜLTÜR-SANATMehmet Açar’la Sinema Dersleri: Uzay Operaları-1
Vehbi Koç'un başarma azmiyle üretildi
KÜLTÜR-SANATAdına şiirler yazılan otomobil