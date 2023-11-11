Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yapı anlaşması Resmi Gazete'de

        Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yapı anlaşması Resmi Gazete'de

        Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Kahramanmaraş'ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 04:16 Güncelleme: 11.11.2023 - 04:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yapı anlaşması Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nahçıvan'da, 25 Eylül tarihinde imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Kahramanmaraş'ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.

        DHA'nın haberine göre; anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Cumhuriyeti adına ise Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev imzaladı.

        Karara göre; anlaşma, 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden 6 ay önce taraflarca feshedilmediği takdirde, aynı şartlarla 5 yıl daha uzatılacak. Anlaşmanın, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın konut ihtiyacını karşılamayı ve bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #türkiye
        #Azerbaycan
        #haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü