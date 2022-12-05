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Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

Fas’ta düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17’nci Komite Toplantısı’nda Türkiye’ye özgü 4 unsur daha UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. UNESCO Listelerindeki varlık sayısı ise 25’e yükseldi. Türkiye ayrıca, Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren 3 ülkeden birisi oldu

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  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun Paris’te 29 Eylül - 17 Ekim 2003 arasında toplanan 32’nci Genel Konferansı, 17 Ekim 2003’te ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ni kabul etti. Sözleşme, TBMM’nin 19.01.2006 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” (No: 5448) 21 Ocak 2006 tarih ve 26056 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Türkiye’nin taraf olma süreci 27 Mart 2006 tarihinde tamamlandı.

    Sözleşmenin 16. 17. ve 18. Maddelerine göre oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri bulunmaktadır ve bu listelerin adları şunlardır;

     

    • İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi

    • Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi

     
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Meddahlık Geleneği (2008)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Mevlevi Sema Törenleri (2008)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

     Âşıklık Geleneği (2009)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

      Karagöz (2009)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Nevruz  (2009) 
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

     Geleneksel Tören Keşkeği (2011)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Mesir Macunu Festivali (2012)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka (2016)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Geleneksel Çini Sanatı (2016)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Bahar Bayramı Hıdırellez (2017)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Islık Dili (2017)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (2018)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Geleneksel Türk Okçuluğu (2019) 
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Minyatür Sanatı (2020)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Geleneksel zekâ ve strateji oyunu: Togyzqumalaq, Toguz Korgool, Mangala / Göçürme (2020)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Hüsn-i Hat, Türkiye’de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı (2021)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği (2022)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    İpek Böcekçiliği (2022)

     

     
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği (2022)
  • Türkiye'ye özgü 4 unsur daha insanlık mirası oldu

    Çay Kültürü (2022)

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