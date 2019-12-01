Necdet Çalışkan ncaliskan@cyh.com.tr

Türkiye’de bankalar, mobil iletişim operatörleri, perakende şirketleri ile e-ticaret sitelerinin mobil ve web uygulamalarının yazılım geliştirme ve testlerini üstlenen Netaş’ın Test ve Yönetilen Hizmetler Direktörü Hasan Kaya, “Türkiye’ye yeni gelen telefonlar da test için ilk olarak Netaş’a gönderiliyor. SIM kart katılan her şeyi test ediyoruz” dedi.

2011 yılında açtıkları test merkezinde 400 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirten Kaya, “Merkezde, Cihaz Parkuru’nu (Device Farm) da devreye aldık. Burada 300’e yakın mobil cihaz bulunuyor. Yeni mobil uygulamaları ‘device farm’da test ediyoruz. Bu merkezde henüz Türkiye’de satışa sunulmayan katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar da var, bunların üzerinden de uygulama ve geliştirme testleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük 5 bankasının 4’ü ile sürekli işbirliklerinin olduğunu ve telekom operatörleri Turkcell ve Türk Telekom’un yanısıra perakende şirketleri ile e-ticaret platformlarının da müşterileri arasında bulunduğunu aktaran Hasan Kaya, "Kullanıcılar fark etmese bile bankalar da operatörler de her 2 haftada bir yeni bir özellik ekliyor uygulamalarına… E-ticaret platformlarıyla da özellikle Black Friday gibi günlere hazırlık zamanlarında çalışıyoruz. Bu tarz şirketlerin müşterilere sunduğu dijital uygulamalarını daha canlıya geçmeden test ediyoruz. Bazı testlere, teste başladığımız anda sitesi hemen çöken bile oluyor” dedi.

“BLACK FRIDAY’E ‘BULUT’TA HAZIRLADIK”

Netaş Test Center’da farklı sektörlerden şirketlerin mobil ve internet uygulamaları için 300’e yakın cihaz üzerinden gerçekleştirdikleri performans testlerini hakkında bilgi veren Kaya, şunları söyledi:

“Perfomans testi için yüksek kapasitede trafiği simule eden araçlarımız var. 100-200 bin kullanıcıyı hatta ‘bulut’taki kaynaklara göre daha yüksek sayılarda kullanıcı simule ediliyor. Bulut üzerinden sanal kullanıcı yaratıp, senaryolar oluşturuyoruz. Örneğin sanki kullanıcı siteye girip, sepete ürün atıyor, bu ürünlerin yüzde 5’ini alıyor, yüzde 20’si kalıyor, yüzde 80’i sadece sayfada geziyormuş gibi senaryolar kurgulayıp test ediyoruz. Kullanıcı davranışı ne, doğru şekilde simule eden bir altyapımız var. Yoğun trafik dönemlerinde Black Friday, yılbaşı, sevgililer günü gibi dönemlerde dönemsel olarak çok kulanılıyor. Kitle testi de araçlarımızdan biri. Yurtdışı bacağında Applause ile çalışıyoruz. 450 bin kayıtlı testleri olan bir platform. Kitle testi, kendi çözümümüzü de katarak yatırım yapmaya devam edeceğimiz bir alan.”

KULLANICI 3 SANİYEDE KARAR VERİYOR

Mobil dünyada kullanıcılar için uygulamalarının kullanımının kolay olmasının temel şart olduğuna değinen Kaya, şöyle konuştu:

“Kullanıcı için alternatif çok. Bir uygulama ile kullanıcının karar vermesi 3 saniye. Uygulamayı hızlıca, sorunsuz şekilde, menülerde dolaşmasına çok gerek kalmadan, özellikle bankacılık uygulamalarında en azından 2 seviye aşağı inerek işlemi tamamlayabilmesi lazım. Kullanıcıların tek dikkat etmesi gereken veri güvenliği. Güvenilir bir uygulama indirdiğine emin olmaları gerekiyor."