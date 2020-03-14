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HaberlerGündemSon dakika haberi: AKTARMA TEHLİKESİ! Türkiye'ye yurt dışından gelişler için son tarih verildi
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Türkiye'ye yurt dışından gelişte aktarma tehlikesi

Türkiye'de Corona virüsüne karşı alınan yeni tedbirler doğrultusunda bazı ülkelere belli bir süreliğine uçuş yasağının getirildi. Yurt dışındaki bazı yolcuların yasağı delmek için uçuşa yasak ülkeden yasak olmayan ülkeye geçiş yaparak yurda dönüş için harekete geçtiği bildirildi. Son dakika haberine göre de uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türkler'in 18 Mart'a kadar dönebileceği belirtildi

Türkiye'ye uçuş yasağı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili ülkemizde alınan önemler cuma günü bakanlar tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 17 Nisan'a kadar 9 ülkeye uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Turhan uçuş yasağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Otogarlarda yolcu yoğunluğu başladı. İnsanların mağdur olmaması için D-2 plakalı araçlarında sefer yapmalarına izin verdik. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hatlarına ilave hatlar koyduk. Böylece yüksek hızlı tren hatları 14 bin yolcu ilave kapasitesi oluşturduk.

3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney KORE ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir.

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’en itibaren 17 nisan tarihine kadar duracaktır. 

BİR BAŞKA ÜLKEDEN AKTARMA TEHLİKESİ

Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerden yurda dönmek için bazı vatandaşların yasak olmayan ülkelerden aktarma yaparak dönüş yaptığı bildirilmişti. 

VATANDAŞLAR 18 MART'A KADAR DÖNEBİLECEK

Öte yandan uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türk vatandaşlarının 18 Mart'a kadar yurda dönebileceği bildirildi. 

 

 

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