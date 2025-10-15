Türkiye Yetenek Haritası Hatay'da

Habertürk
        Netflix'in fırsat eşitliğini artırmayı hedefleyen Türkiye Yetenek Haritası inisiyatifi, Anadolu'daki altıncı durağında Hatay'daydı. Gençler kapsamlı bir reji eğitimine katıldı ve Netflix Türkiye yöneticilerine sektöre dair sorularını yöneltme imkânını yakaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 12:54 Güncelleme: 15.10.2025 - 12:54
        Netflix’in Anadolu’yu dolaşan Türkiye Yetenek Haritası inisiyatifi; Ankara, Çanakkale, Konya, Manisa ve Mardin’in ardından bu kez Hataylı genç yetenekleri ağırladı. İnisiyatif kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü iş birliğiyle düzenlenen “A’dan Z’ye Reji Eğitimi”, 11–12 Ekim 2025 tarihlerinde The Museum Hotel Antakya’da gerçekleştirildi.

        Netflix Türkiye yöneticileri ve kreatif sektörün deneyimli eğitmenlerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimde, sektöre adım atmayı hedefleyen Hataylı öğrenciler ile kariyerinin başındaki genç profesyoneller yer aldı. Katılımcılar; içerik geliştirmeden yönetmenliğe, yapım planlamasından set ve kamera arkası süreçlerine uzanan başlıklarda eğitim gördü. İnisiyatifin Hatay’daki ortaklarından Antakya Medeniyetler Korosu ise il protokolünün katılımıyla özel bir konser verdi.

        “GELECEKTEKİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK”

        Netflix Türkiye İçerik Direktörü Özge Bağdatlıoğlu şunları söyledi: “6 Şubat depremlerinin ardından TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, Tiyatro Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası ile birlikte yürüttüğümüz ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ kapsamında Hatay’daki çocuklarımıza gücümüz yettiğince eşlik etmeye, onları sanatın iyileştirici gücüyle buluşturmaya çalıştık. Bugün Türkiye Yetenek Haritası ile yeniden Hatay’da, bu kez gençlerle bir arada olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. İş birliği ve destekleri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne ve Antakya Medeniyetler Korosu’na gönülden teşekkür ederiz.”

        Bağdatlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kreatif sektörün merkezi çoğu zaman İstanbul’da görülse de hikâyeler ve onları dünyaya taşıyacak gençler Anadolu’nun her köşesinde. Bu yüzden Türkiye Yetenek Haritası’na katılan gençlerin gelecekteki çalışma arkadaşlarımız, hayal ortaklarımız olacağına inanıyoruz. Sektöre ilk adımı atmalarını kolaylaştırmak, kendilerine en yakın buldukları alana giden yolu görünür kılmak ve hepsinden önemlisi bu yolculukta yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalışıyoruz.”

