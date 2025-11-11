Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Yüzme Türkiye, yüzmede toplam 9 madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Türkiye, yüzmede toplam 9 madalya kazandı

        Türk yüzücüler, 6. İslami Dayanışma Oyunları 3. gününde yüzmede 6 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 00:26 Güncelleme: 11.11.2025 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, yüzmede toplam 9 madalya kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        6. İslami Dayanışma Oyunları 3. gününde milli yüzücüler, kendi branşlarında 6 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyaya ulaştı.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli yüzücüler mücadele etti.

        Yüzme erkekler 200 metre kurbağalamada Doruk Yoğurtçuoğlu, 2:13.63'lük derecesiyle altın madalya; kadınlar 200 metre kurbağalamada Pınar Dönmez, 2:32.91'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

        Kadınlar 100 metre sırtüstünde Türkiye'yi temsil eden Sudem Denizli, 1:02.31'lik derecesiyle; Mert Ali Satır ise 55.96'lık derecesiyle altın madalyaya uzandı.

        100 metre sırtüstünde Halime Zülal Zeren, 1:03.62'lik derecesiyle gümüş madalya, Berk Özkul, 56.71'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

        Mert Ali Satır, Emre Sakcı, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100m karışık karma bayrak takımı 3:57.96'lık derecesiyle altın madalya kazanırken, kelebekte de madalyalar geldi.

        200 metrede Defne Tanığ, ve Polat Uzer Turnalı altın; Seher Kaya, 2:15.57'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?