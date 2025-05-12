Türkiye’den Ekvator'da gerçekleşen saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Ekvator'da meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırı hakkında kınama mesajı paylaştı
Giriş: 12.05.2025 - 01:59 Güncelleme: 12.05.2025 - 02:00
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ekvator’un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvator halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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