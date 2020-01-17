İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ve "Gerdekkaya göktaşı" adı verilen 68 kilogram ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük üçüncü göktaşı, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

AA'nın haberine göre Çiftçi Mutlu Yılmaz'ın geçen yıl nisan ayında tarlasında bulup kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği göktaşı, müzede 1 ay süreyle geçici olarak sergilenecek. Tarihi müze binasının girişinde "Uzayın Habercisi" başlığıyla oluşturulan özel vitrinde ziyarete açılan göktaşı, yoğun talep görmesi durumunda sergide daha uzun süre kalabilecek.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, göktaşını yoğun ilgi görmesi nedeniyle müzede teşhir etmeye karar verdiklerini söyledi. Göktaşının Türkiye'nin üçüncü büyük göktaşı olduğunun tespit edildiğini bildiren Şengül, "Göktaşı, uluslararası literatüre 'Gerdekkaya göktaşı' olarak kaydedildi. Yapılan analizlerde göktaşında krom, kobalt, nikel, bakır, altın, galyum, antimon, tungsten, renyum, iridyum, platin ve ağırlıklı olarak demir bulunmaktadır" dedi.

Göktaşında bulunan demir elementinin Çorum için ayrı bir önem taşıdığının altını çizen Şengül, "Göktaşında en yüksek oranda demir elementin olması, bizi sevindirdi. Çorum'da yaptığımız arkeolojik kazılarda elde ettiğimiz Hitit tabletlerinde demir sıkça kullanılmaktadır. Hitit yazılı metinlerde geçen 'An.bar.ge' ifadesi siyah demir anlamına gelmekte olup, meteor kaynaklı demir için kullanılmıştır. Demir, Hititlerin yoğun olarak kullandığı bir maden" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE SATMAK İSTİYORUM"

Mutlu Yılmaz ise göktaşının korunması için en uygun yerin Çorum Müzesi olduğunu söyledi. Göktaşını sergilemeyi bu nedenle kabul ettiğini belirten Yılmaz, "Taşın sergilenmesi için talep gelince müze görevlilerimize vermeye karar verdik. Bizim için en güvenli yer müze. Göktaşını ülkemizde satmak istiyorum. İnşallah yurt içinden bir alıcı çıkar ve değerlendiririz. Ben ülkemizde kalmasını isterim" ifadesini kullandı.

Taşı tarlada çalışırken tesadüfen bulduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarlanın üzerindeki taşları biçerdövere zarar vermemesi için temizlerken bu taşı bulduk. Çok ağırdı. Tek başıma kaldıramadım. Baktık ki içinden siyah bir yapı çıktı. Maden olabileceğini düşünüp Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile görüşüp analiz yaptırmak istedik. Bizden ücret istediler, bu nedenle yaptıramadık. Ardından bir yakınımız kanalıyla Amerika'ya gönderdik, orada yapılan analizde göktaşı olduğu belirlendi. Veri tabanına işlendi."