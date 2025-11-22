Habertürk
Habertürk
        Türkiye'nin play-off rakibi belli oldu! A Milli Takım Dünya Kupası play-off maçı ne zaman, rakibi kim?

        A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off etabında mücadele edecek. 20 Kasım bugün İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde yapılan Dünya Kupası kura çekimi ile Türkiye'nin play-off rakibi ve eşleşmeler belli oldu. Akabinde ise Türkiye Dünya Kupası play-off rakibi ve maç tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'nin play-off rakibi kim oldu? A Milli Takım Dünya Kupası play-off maçı ne zaman oynanacak? İşte kura sonuçları ve maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 08:31 Güncelleme: 22.11.2025 - 08:31
        1

        A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Ay-Yıldızlılar, grubunu ikinci sırada tamamladı. Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynayacak. Bugün yapılan Dünya Kupası kura çekimi ile birlikte eşleşmeler belli oldu. Böylece ‘’Türkiye’nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu, hangi ülkeyle eşleşti?’’ soruları yanıt buldu. Öte yandan maç takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, A Milli Takım Dünya Kupası play-off maçı ne zaman oynanacak? İşte, Türkiye play-off rakibi ve maç tarihi!

        2

        2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURASI ÇEKİLDİ

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, 20 Kasım 2025 Perşembe bugün gerçekleştirildi.

        İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde yapılan kura ile eşleşmeler belli oldu.

        E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi de netleşti.

        3

        TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

        Kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'ydı.

        Kura sonucunda A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

        4

        TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

        Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart 2026 tarihinde, finaller ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

        1. torbada yer aldığı için play-off yarı finalinde ev sahibi avantajını elinde bulunduran ay-yıldızlılar, rakibiyle evinde karşılaşacak.

        5

        FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

        'Bizim Çocuklar', Romanya'yı elemesi halinde, play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        6

        DÜNYA KUPASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

        2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 1. Tur eşleşmeleri şu şekilde:

        İtalya - Kuzey İrlanda

        Galler - Bosna Hersek

        Ukrayna - İsveç

        Polonya - Arnavutluk

        Türkiye - Romanya

        Danimarka - Kuzey Makedonya

        Çekya - İrlanda

        7

        SON 4 TAKIM MART AYINDA BELLİ OLACAK

        Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

