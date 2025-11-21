Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki iniş çıkışlar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorine uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 7 Kasım’da ortalama 2.11 TL’lik zam yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine 1 TL’yi aşan zam geldi. Böylece motorin fiyatı birçok şehirde 60 TL'yi geçti. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 21 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...