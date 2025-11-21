Motorine bir zam daha geldi, litresi 60 TL'yi geçti! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?
Döviz kurundaki iniş çıkışlar ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıtta tabela bir kez değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. Zam sonrası birçok şehirde motorin fiyatı 60 TL'yi geçti. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 7 Kasım'da 2 TL'yi aşan zam yapılmıştı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 21 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatı...
Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki iniş çıkışlar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorine uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 7 Kasım’da ortalama 2.11 TL’lik zam yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine 1 TL’yi aşan zam geldi. Böylece motorin fiyatı birçok şehirde 60 TL'yi geçti. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 21 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ
7 Kasım 2025 tarihinde motorine ortalama 2 lira 11 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi daha geldi.
Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 85 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar, 21 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren akaryakıt tabelalarına yansıdı.
MOTORİN FİYATI 79 ŞEHİRDE 60 TL'Yİ GEÇTİ
Zam sonrası motorin fiyatları, İstanbul ve Kocaeli hariç tüm şehirlerde 60 TL'yi geçti.
LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
21 KASIM 2025 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 54.99 TL
Motorin litre fiyatı: 59.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 54.81 TL
Motorin litre fiyatı: 59.32 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.84 TL
Motorin litre fiyatı: 60.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 56.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.84 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.