Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın tanıtım filmi yayınlandı.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', 17 Ocak'tan itibaren Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan'da gösterime girecek.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'u fethinin ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun yönünü Roma'ya çevirdiği dönemde; anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında, Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının zulme dur diyebilmek için Sırbistan kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadele ve bu mücadelenin neticesinde bir cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

Kamil Aydın'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi̇oğlu, Levent Özdi̇lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor ve Serdar Gökhan yer alıyor.