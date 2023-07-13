Türklerin vazgeçemeyeceği lezzet: Kebap

10 Şurada Paylaş!







Asla bitmez, her zaman bir numara olur. Nasipse 500 yıl sonra yine kebap bir numara bu topraklarda. Biz etle doyan bir toplumuz. Belki 500'e yakın kebap çeşidi var Türkiye'de."

11 Şurada Paylaş!







Bingöl, kebap çeşitlerine ilişkin "Dünyadaki bütün kebaplar bir tarafa, patlıcan kebabı bir tarafa. Çünkü patlıcan kebabı kebapların şahı ve padişahıdır. Bir de sade kıyma kebabı dediğimiz bir kebap vardır. Zırhla çekilir. İçine hiçbir şey konulmaz. Sırf erkek koyunun etinden yapılır. Kuyruk konulur. Hayvanın boşluğundan yapılır" ifadelerini kullandı.