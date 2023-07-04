Türklerle İtalyanların çok fazla ortak noktası olduğunu biliyor muydunuz?

Zaten Akdeniz’de bulunan İtalya ve Türkiye’den çok da farklı olmalarını bekleyemezdik. Kültür, yaşam biçimi, din ve dil ayrılıkları olsa da bazı gelenek ve alışkanlıklarımız İtalyanlarla neredeyse aynı.

Hamur işine düşkünlük, zeytinyağlı yemekler, giyim tarzı, ev dekorasyon şekli, mimari…

Türklerin kaşarlı pidesi, İtalyanların margarita pizzası…

Türklerin mantısı, İtalyanların raviollisi…

Türklerin sucuğu, İtalyanların pepperonisi…

Örnekleri biraz genişletelim.

Nazar boncuğu sadece Türklere özgü zannettiğimiz uzunca bir zaman olmuştur. Ama nazar Türklere olduğu gibi İtalyanlara da değiyor olacak ki… İtalyanlar da Türkler gibi ev kapısı girişine, iş yerine “aman nazar değmesin” diyerek nazar boncuğu asarlar.

Belki İtalyanlar “şeytan kulağına kurşun” demiyorlar ama onlar da Türkler gibi tahtaya vurup kulak memesine dokunarak öpücük atıyorlar.

İtalyanların kültüründe de kalabalık düğünlere, kız isteme törenine önem veriliyor.

Türkler gibi takı merasimi yapılmasa da İtalyanlar da düğünlerde gelin ve damada takı hediye ediyor.

Yüksek sesle konuşma konusunda iki milliyet de birbiriyle yarışır.

Trafikte ısrarla kornaya basma huyumuz da aynı…

İtalyanlar, Türkler gibi aile bağlarına önem verir ve iç içe yaşamaktan, kalabalık aile sofralarından çok hoşlanırlar.

Bayramlarda eş, dost ziyaretinin, araşmaların, kutlamaların, ziyafetlerin İtalyanlarda da en az Türkler kadar önemli bir yeri vardır.



İtalya’nın kuzeyinde bulunan Moena Kasabası’nda tamamen Türk kültürüyle yaşayan bir topluluk var. Kendinizi Türkiye’de hissettiren bu kasabada insanlar Türk gelenek görenekleriyle yaşıyor, geleneksel Osmanlı kıyafetleri giyiyorlar. Ama işin ilginci hiç Türkçe bilmiyorlar.



İtalya’da kendinizi Türkiye’deymiş gibi hissettiren iki bölge daha var. Bunlardan biri İtalya’nın güneyinde bulunan Sassi di Matera kenti diğeri ise yine İtalya’nın güneyinde bulunan ve Kapadokya’ya oldukça benzeyen Alberobello kasabası.

Türkler ve İtalyanlar arasında tabi ki her ülkede olduğu gibi kültürel farklılıklar çok var ama bu kadar benzerlik de şaşırtmıyor değil! Akdeniz insanının sıcak kanlılığı, misafirperverliği, hoşgörüsü, yeme-içme düzeni, gelenekleri… İtalya ve Türkiye’yi ortak noktada buluşturmuş gibi.