Türkşeker kura sonuçları isim listesi sorgula: Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkşeker 1.685 işçi alımı kura çekimleri 29 Mayıs saat 10.00'da başladı. Kura çekimine katılan işçi adayları Türkşeker kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. Türkşeker yetkilileri, işçi alım sürecine dair tüm duyuruların yalnızca kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanacağını vurgulayarak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağını belirtti. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkşeker kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?
Türkşeker kura çekimi sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker A.Ş’nin fabrikalarda istihdam etmek üzere toplam 1685 daimi işçi alımı yapacağını bildirmişti. Kura çekimi bugün başladı. Peki Türkşeker kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından yürütülen işçi alım sürecine ilişkin noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, kura sonuçlarına ve süreçle ilgili tüm bilgilere kurumun resmi internet adresi olan www.turkseker.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.
Açık iş pozisyonlarının dört katından az başvuru yapılan ilanlar için ise, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda kura işlemi yapılmayacağı bildirildi. Bu kapsamdaki adaylar, noter kurasına tabi tutulmadan değerlendirmeye alınacak.
Türkşeker yetkilileri, işçi alım sürecine dair tüm duyuruların yalnızca kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanacağını vurgulayarak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağını belirtti.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
TÜRKŞEKER bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı meslek gruplarından toplam 1.685 işçi alınacak. Alım yapılacak bazı pozisyonlar şu şekilde:
İş makineleri operatörü
Tır şoförü
Mekaniker buhar kazanları teknisyeni
Kamyon şoförü
Makine bakım onarım teknisyeni
Elektrik teknisyeni
Bilgisayarlı makine teknisyeni
Metal teknolojisi teknisyeni
Döküm işçisi
Ambar işçisi
İdari destek görevlisi