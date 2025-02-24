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        Haberler Magazin Türkü Akbayram'dan, babası Edip Akbayram için duygusal mesaj - Magazin haberleri

        Türkü Akbayram'dan, babası Edip Akbayram için duygusal mesaj

        Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, 47 gündür yoğun bakımda tedavi gören babası için duygusal bir paylaşımda bulundu; "Şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:43
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        "Seni çok özledim baba"
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        Sanatçının kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasıyla olan çocukluk fotoğrafını paylaşarak, babasına duyduğu özlemi dile getirdi. Babasıyla geçirdiği anlara özlem duyduğunu belirten Akbayram, onun yokluğunun kendisi için çok zor olduğunu ifade etti.

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        "GÜLÜŞÜNÜ GÖREMEDİĞİM İÇİN KAHROLUYORUM"

        Türkü Akbayram, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum"

        Fotoğraflar: Instagram

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