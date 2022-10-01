Turnadağ Savaş tarihi, nedenleri, sonuçları ve özeti

Memlükler üzerine gerçekleştirilmesi düşünülen seferin önünde Dulkadiroğulları Beyliği’nin bir engel olarak görülmesi üzerine yaşanan Turnadağ Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Turnadağ Savaşı tarihi ile alakalı tüm bilgileri sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Turnadağ Savaşı Ne Zaman Yapılmıştır?

Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğuları Beyliği’ni, Elbistan bölgesinde karşı karşıya getiren Turnadağ Savaşı tarihi, 13 Haziran 1515’tir. Dulkadiroğulları Beyliği’nin yıkılması ile sonuçlanan bu savaş sonunda Osmanlı Devleti, Anadolu’daki siyasi birliği sağlamıştır. Tüm bu bilgilerden hareketle, Turnadağ Savaşı sonunda hangi beylik Osmanlı topraklarına katılmıştır sorusunun cevabı Dulkadiroğulları Beyliği olacaktır.

Turnadağ Savaşı Özeti

1511 yılından itibaren Safeviler ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında bir yakınlaşma başlamış ve bu iki devlet birbirleri ile bir saldırmazlık antlaşması imzalamışlardı. Tüm bunların farkında olan Osmanlı Devleti, Safeviler ile yapılacak olan Çaldıran Savaşı öncesi Dulkadiroğulları hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey’i bu sefere davet etmiş; hükümdar ise yaşını bahane göstererek bu sefere katılmamıştır.

Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasındaki gerilimi arttıran bir diğer husus ise Alaüddevle Bozkurt Bey’in Memlükler ile de yakın ilişkiler kurmuş olmasıydı. Yaşanan tüm bu gelişmeler bu iki devlet arasındaki çatışmayı kaçınılmaz bir hale getirmekteydi.

1514 yılında Safevilier ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen Çaldıran Savaşı dönüşü Osmanlı orduları Sivas’ta toplanmışlardır. Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti için bir sonraki hedef Dulkadiroğulları Beyliği olmuştur.

Peki, Turnadağ Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? 1515 yılında gerçekleşen Turnadağ Savaşı sırasında Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim’dir.