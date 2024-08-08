Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2024-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’TUS 2. Dönem sınavı ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2024 TUS 2. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…