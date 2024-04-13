17 Mart 2024'te Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) gerçekleşti ve öğrenciler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ÖSYM'nin takvimi, binlerce öğrencinin gelecek planlaması için önemli bir kaynak niteliğinde. İşte, ÖSYM takvimine göre TUS sonuçlarının ilan tarihi ve TUS sonuç sorgulama ekranı...