TUS sonuçları açıklandı mı? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ne zaman açıklanacak?
17 Mart 2024'te Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından öğrenciler gözü ÖSYM'nin sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağına dikti. İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre TUS sonuçları açıklanma tarihi!
17 Mart 2024'te Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) gerçekleşti ve öğrenciler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ÖSYM'nin takvimi, binlerce öğrencinin gelecek planlaması için önemli bir kaynak niteliğinde. İşte, ÖSYM takvimine göre TUS sonuçlarının ilan tarihi ve TUS sonuç sorgulama ekranı...
TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS başvuruları ÖSYM takvimine göre 31 Ocak'ta alınmaya başlamış ve 8 Şubat'ta sona ermişti. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sınav ise 17 Mart'ta gerçekleşti. ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınladığı takvime göre TUS sonuçlarının 17 Nisan'da açıklanması bekleniyor.
TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Aday öğrenciler 17 Nisan'da sonuçların açıklanmasının ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler.