        Haberler Bilgi Yaşam TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Tıpta Uzmanlık Sınav sonuçları sonuçları açıklanma tarihi

        TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Tıpta Uzmanlık Sınav sonuçları sonuçları açıklanma tarihi

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM yayımladığı takvimle TUS - STS tıp sonuçları için tarih verdi. İşte, TUS sonuçlarının açıklanacağı tarih

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 13:51 Güncelleme: 02.09.2025 - 13:51
        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) yapıldı. Ardından TUS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edildi. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TUS - STS 2. DÖNEM TIP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sonuçlara, 12 Eylül 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden; T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek adayların ilgili aşama için STS puanları olacaktır.

        Tıp Doktorluğu alanından sınavın 1. Aşamasına giren adaylara STS 1. Aşama Puanı, 2. Aşamasına giren adaylara STS 2. Aşama Puanı hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

