TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Tıpta Uzmanlık Sınav sonuçları sonuçları açıklanma tarihi

TUS - STS 2. DÖNEM TIP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlara, 12 Eylül 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden; T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek adayların ilgili aşama için STS puanları olacaktır.