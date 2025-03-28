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        Haberler Spor Futbol Tutarlılık İzleme Modeli nedir? Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak? - Futbol Haberleri

        Tutarlılık İzleme Modülü nedir? Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?

        Son dönemde Süper Lig'de yaşanan hakem hataları nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Merkez Hakem Kurulu, 'Tutarlılık İzleme Modülü'nü hayata geçirdi. Yeni modelle birlikte hakemlerin hangi pozisyonlarda daha çok hatalı karar verdiği, gözlemcilerin hangi pozisyonlarda hakemin doğru veya yanlış karar verdiğini düşündüğü denetlenecek. Kulüplerin de bu sistemin bir parçası olmasını isteyen MHK, Tutarlılık İzleme Modülü ile ilgili kulüplere de bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:05
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        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
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        Süper Lig'de yaşanan hakem hataları nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Merkez Hakem Kurulu, 'Tutarlılık İzleme Modülü'nü hayata geçirdi. Ancak daha sonraki toplantılarda kulüplerin de bu sistemin bir parçası olması, tartışmaların önüne geçilmesi hedeflendi. Sistem için kulüplere ilk bilgilendirme toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Bu sistemle birlikte artık Merkez Hakem Kurulu da tam anlamıyla denetlenebilir olacak.

        HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemi "Tutarlılık İzleme Modülü"nün detaylarını aktardı:

        TUTARLILIK İZLEME MODÜLÜ? NASIL İŞLİYOR?

        - Sistemde UEFA ve Türkiye'deki maçlardan binlerce örnek pozisyon yer alıyor. Hakem maçı yönetiyor, gözlemci pozisyonları değerlendiriyor ve potansiyel hatalı veya doğru kararlar not ediliyor, hakeme puanı veriliyor.

        - Sisteme maçlardaki tüm potansiyel tartışmalı pozisyonlar giriliyor.

        - Bu pozisyonları MHK izliyor ve pozisyonlardaki kararların doğru veya yanlışlığı değerlendiriliyor.

        - Hakemlerin ve gözlemcinin doğru veya yanlış kararları yeşil ve kırmızı renklerle belirtiliyor.

        - Eğer verilen karar yanlışsa, neden yanlış olduğuna dair örnek pozisyonun videosu sisteme ekleniyor. Aynı zamanda pozisyonun nasıl bir pozisyon olduğu da belirtiliyor.

        - Verilen tüm kararlar (Ayağa müdahale mi, hava topu mücadelesi mi, elle oynama mı? vs.) Buradaki tüm kararlar hakemlerin puanlarını değiştirme yetkisine sahip. Gözlemcinin verdiği puan ve gözlemcinin kendi puanı da bu sistemdeki incelemelerin ardından değişebiliyor.

        - MHK pozisyon değerlendirmeleri için maçtan sonra en geç 48 saat içerisinde pozisyonları sisteme girecek.

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        TİM, HAKEMLERİN ZAYIF NOKTALARINI TESPİT EDEBİLECEK

        - Hakemlerin sistemdeki genel karnesinde, hangi pozisyonlarda daha çok hata yaptığı, hangi pozisyonlarda daha iyi karar verdiği ölçülebilecek. - Hakemlere bireysel olarak zayıf oldukları noktalarda daha sıkı eğitim verilecek.

        KULÜPLER TİM'İ NASIL KULLANACAK?

        - Bu sistem için tüm kulüplere de birer üyelik verilecek.

        - Bu üyelikten sisteme giriş yapan kulüpler, tartışmalı pozisyonları, hakemlerin verdiği kararları, kararların doğru veya yanlış olduğuna dair MHK'nın değerlendirmesini detaylarıyla görecek.

        - Kulüplerin bu değerlendirmeye itiraz hakkı olacak, aynı zamanda sistemde bir de ek pozisyon talebi butonu yer alacak. Tartışmalı pozisyonlar arasında yer almayan pozisyonlardan birisine de itiraz etmek mümkün olabilecek.

        - Kulüpler eğer MHK'nın yaptığı değerlendirmelerde ikna olmazsa, tartışmalı pozisyon değerlendirmelerine de itiraz edebilecek.

        - itirazın ardından MHK, pozisyonu bağımsız bir hakem değerlendirme kuruluşuna aktaracak. Bu kuruluşun kararı da sistemden açıklanacak.

        Bu sistemle birlikte artık Merkez Hakem Kurulu da tam anlamıyla denetlenebilir olacak.

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