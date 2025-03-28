Süper Lig'de yaşanan hakem hataları nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Merkez Hakem Kurulu, 'Tutarlılık İzleme Modülü'nü hayata geçirdi. Ancak daha sonraki toplantılarda kulüplerin de bu sistemin bir parçası olması, tartışmaların önüne geçilmesi hedeflendi. Sistem için kulüplere ilk bilgilendirme toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Bu sistemle birlikte artık Merkez Hakem Kurulu da tam anlamıyla denetlenebilir olacak.

🔹 Hakem performansları daha detaylı denetlenecek!

🔹 'TİM' sayesinde hakemler sıkı bir eğitimden geçecek!

🔹 Hedef, hakemlerin zayıf yönlerinin tespit edilmesi!



🎙️ 'Tutarlılık İzleme Modülü'nün nasıl işlediği hakkındaki detaylı bilgileri Ali Serhend Şahin ve @ataslck, Bakış… pic.twitter.com/7Mkh0VRYPm — HT Spor (@HTSpor) March 28, 2025

HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemi "Tutarlılık İzleme Modülü"nün detaylarını aktardı:

TUTARLILIK İZLEME MODÜLÜ? NASIL İŞLİYOR?

- Sistemde UEFA ve Türkiye'deki maçlardan binlerce örnek pozisyon yer alıyor. Hakem maçı yönetiyor, gözlemci pozisyonları değerlendiriyor ve potansiyel hatalı veya doğru kararlar not ediliyor, hakeme puanı veriliyor.

- Sisteme maçlardaki tüm potansiyel tartışmalı pozisyonlar giriliyor.

- Bu pozisyonları MHK izliyor ve pozisyonlardaki kararların doğru veya yanlışlığı değerlendiriliyor.

- Hakemlerin ve gözlemcinin doğru veya yanlış kararları yeşil ve kırmızı renklerle belirtiliyor.

- Eğer verilen karar yanlışsa, neden yanlış olduğuna dair örnek pozisyonun videosu sisteme ekleniyor. Aynı zamanda pozisyonun nasıl bir pozisyon olduğu da belirtiliyor.

- Verilen tüm kararlar (Ayağa müdahale mi, hava topu mücadelesi mi, elle oynama mı? vs.) Buradaki tüm kararlar hakemlerin puanlarını değiştirme yetkisine sahip. Gözlemcinin verdiği puan ve gözlemcinin kendi puanı da bu sistemdeki incelemelerin ardından değişebiliyor.

- MHK pozisyon değerlendirmeleri için maçtan sonra en geç 48 saat içerisinde pozisyonları sisteme girecek.

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