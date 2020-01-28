Tutunamayanlar, için izleyicilerin kafası karıştı. Tutunamayanlar'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında bugün için tarih verilirken, 28 Ocak Salı TRT 1 yayın akışında diziye yer verilmemiş. İşte Tutunamayanlar dizisi ile ilgili detaylar...

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ VAR MI, YOK MU?

Tutunamayanlar dizisi var mı, yok mu? sorusuna yanıt arayan izleyiciler için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TRT 1 'in yeni absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'ın resmi Youtube hesabından yayınlanan 4. bölüm fragmanında, yeni bölüm için bugünün tarihi verilmişti. Ancak TRT 1'in yayın akışında Tutunamayanlar dizisinin yeni bölüm fragmanı görünmüyor. Tutunamayanlar için gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

TUTUNAMAYANLAR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TUTUNAMAYANLAR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Tutunamayanlar dizisi her hafta Salı akşamları saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu, Tutunamayanlar dizisinin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol (Tarık),Ece Çeşmioğlu (İrem),Zafer Alagöz (İlhan),Yeliz Kuvancı (Ayşe),Şinasi Yurtsever (Hicabi) ve Barış Yıldız (Şair Lütfü) yer alıyor.

TUTUNAMAYANLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni absürt dizi Tutunamayanlar'ın çekimleri Beykoz'da gerçekleştiriliyor.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 OCAK 2020 SALI

05:30 Baba Candır

08:15 İncir Ağacı

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de bugün

11:40 Hapisanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

23:35 3'te 3 Tarih

02:00 Benim Adım Melek

04:50 Seksenler