        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Tuvalden Dijital Sanata: Çocuklar için keşif dolu atölyeler

        Tuvalden Dijital Sanata: Çocuklar için keşif dolu atölyeler

        İş Sanat aralık ayında İstanbul ve Ankara'daki müzelerinde farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz atölyelerini sürdürüyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 00:02 Güncelleme: 02.12.2025 - 00:04
        Tuvalden Dijital Sanata: Çocuklar için keşif dolu atölyeler
        Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ücretsiz atölyeleri, çocukları hem önemli sanatçılar ve eserleriyle buluştururken hem de çağdaş dijital uygulamaları tanıma fırsatı sunuyor.

        Müzenin “Yan Yana” başlıklı süreli sergisinden hareketle tasarlanan atölyelerde çocuklar portre ve eskiz çizim tekniklerini öğrenirken “Kendime Ait Bir Oda” başlıklı atölyede sanat üretiminde kişisel alanın taşıdığı değeri deneyimliyor. “Dijital Flora Lab” ve “Piksel Bahçeleri” gibi atölyelerde, Refik Anadol’un “Türkiye-Flora” isimli yapay zekâ veri heykelini gözlemleyerek dijital sanat ve teknolojiyi yaratıcı bir araç olarak kullanmayı öğreniyorlar. Füreya Koral, Zühtü Müridoğlu ve Osman Hamdi Bey gibi önemli sanatçıların müzede sergilenen eserleri ise çocuklara kendi tasarımlarını oluşturmaları için ilham veriyor.

        “Dilek Ağacı”, “Doğanın Renkleri” ve “Köklerden Gökyüzüne” gibi atölyeler çocukların doğal güzellikler ve çevresel dokuyla ilgili farkındalıklarını artırırken “Renkli Şehir Haritaları” ve “Beyoğlu'nda Yılbaşı” gibi mimari odaklı atölyeler yaratıcılıklarını harekete geçirecek. “Müziğin Renkleri”, “Şekillerin Peşinde” ve “Fırçalar Geziyor, İmgeler Konuşuyor” atölyeleri ise sanat eserlerini farklı bakış açılarıyla yorumlamalarına olanak sağlıyor.

        Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin atölyelerinde ise yılbaşı coşkusu hissedilecek. Atölyelere müzenin “Tat ve Sanat” isimli sergisindeki eserleri izleyerek başlayacak olan minik sanatseverler, “Yeni Yıl Hatıra Çerçevem” ve “Yeni Yıl Objeleri: Kartpostal Tasarımı” atölyelerinde, inceledikleri sanat eserlerinden ilham alarak kendi tasarımlarını ortaya koyacaklar.

        Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz kaydolabilirsiniz. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere okul grupları olarak katılmak da mümkün.

        Beyoğlu, İstanbul – Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Çocuk Sanat Atölyeleri Takvimi

        6 Aralık Cumartesi

        13.00 Renkli Şehir Haritaları (8-12 Yaş)

        16.00 Müziğin Renkleri (6-9 Yaş)

        7 Aralık Pazar

        12.00 Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (6-9 Yaş)

        13.00 Dijital Flora Lab (9-12 Yaş)

        15.00 Dilek Ağacı (3-5 Yaş)

        13 Aralık Cumartesi

        13.00 Yüzlerdeki Hikâyeyi Keşfet: Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 Yaş)

        15.00 Kendime Ait Bir Oda (9-12 Yaş)

        14 Aralık Pazar

        13.00 Köklerden Gökyüzüne (8-12 Yaş)

        17.00 Hareket Halinde Çiçekler (7-10 yaş)

        20 Aralık Cumartesi

        12.00 Yan Yana Portreler (6-9 Yaş)

        13.00 Bir Tablo, Bir Hikâye: Kaplumbağa Terbiyecisi (6-9 Yaş)

        15.00 Piksel Bahçeleri (6-9 Yaş)

        21 Aralık Pazar

        13.00 Suluboya Atölyesi: Doğanın Renkleri (8-12 Yaş)

        15.00 Beyoğlu’nda Yılbaşı (3-5 Yaş)

        27 Aralık Cumartesi

        13.00 Füreya Koral’dan İlhamla Seramik Atölyesi (6-9 Yaş)

        15.00 Melahat Üren’den İlhamla Eskiz Atölyesi (6+ Yaş)

        28 Aralık Pazar

        13.00 Şekillerin Peşinde (3-5 Yaş)

        15.00 Fırçalar Geziyor, İmgeler Konuşuyor: Görsel Okuma Atölyesi (9-13 Yaş)

        Ulus, Ankara – İktisadi Bağımsızlık Müzesi Çocuk Sanat Atölyeleri Takvimi

        20 Aralık Cumartesi

        11.00 Yeni Yıl Objeleri: Kartpostal Tasarımı (6-9 Yaş)

        13.00 Yeni Yıl Hatıra Çerçevem (6-9 Yaş)

        28 Aralık Pazar

        11.00 Yeni Yıl Objeleri: Kartpostal Tasarımı (6-9 Yaş)

        13.00 Yeni Yıl Hatıra Çerçevem (6-9 Yaş)

        Müzelerin Ziyaret Saatleri

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi:

        Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 10.00-19.00 / Cumartesi, Pazar 12.00-19.00

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi:

        Salı-Pazar 10.00-18.00

        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #İktisadi Bağımsızlık Müzesi
