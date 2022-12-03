Tuvalette cep telefonuna 10 dakika uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Tuvalette cep telefonuna 10 dakika uyarısı!

Cep telefonlarının giderek küçük ve daha taşınabilir olması, tuvalette kitap ya da dergi okumanın yerine geçti. Ancak uzmanlar tuvaletlerde ortalama 10 dakikadan fazla zaman harcanmaması gerektiğine dikkat çekiyor

Tuvalette cep telefonuna 10 dakika uyarısı!
Tuvalette cep telefonuna 10 dakika uyarısı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Pek çok insan, tuvalete cep telefonuyla giriyor. Washington Post'ta yer alan habere göre, söz konusu konuyla ilgili birkaç anket gerçekleştirildi. NordVPN tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, ankete katılanların yüzde 65'i (ankete katılan 9 bin 800 yetişkinden) telefonlarını tuvalette kullandıklarını söyledi.

Bu alışkanlığın yeni olmadığı, insanların onlarca yıldır tuvalette kitap ve dergi okudukları belirtilirken, cep telefonlarının giderek küçük ve daha taşınabilir olmasıyla bir anda bu cihazların tercih edilmeye başlandığı belirtiliyor.

Alışkanlıklar, odaklanma ve insan davranışı hakkında yazan yazar ve öğretim görevlisi Nir Eyal, "Dünyada iki tür insan var" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Tuvalette telefonunu kontrol eden insanlar ve tuvalette telefonunu kontrol etme konusunda yalan söyleyen insanlar."

TELEFONLA TUVALETTE OTURMAK SAĞLIKLI MI?

NYU Langone'dan Gastroenterolog Dr. Roshini Raj, "Genellikle ortalama olarak yaklaşık 10 dakikadan fazla zaman harcanmamalı" dedi.

Raj, tıptaki pek çok şeyde olduğu gibi, herkese uyan tek bir yanıt olmadığını belirterek, üç potansiyel noktaya dikkat çekti.

İlk olarak, uzun süre oturmak hemoroide (kabızlık), bazen anal bölgede ağrılı şişkin damarlara yol açabilir. Bunlardan bazıları, tuvaletin benzersiz tasarımından kaynaklanıyor. Tuvalette oturulan pozisyonda yerçekimi her şeyin biraz sarkmasına yol açıyor ve bu da damarlar üzerinde baskıya neden oluyor. Yani kendinizi zorlamasanız bile damarlara bir miktar baskı uygulanıyor.

HEMOROİDE YOL AÇABİLİR

Vücudun kendi sinyallerini görmezden gelme riski de mevcut. Peristalsis, dışkıyı bağırsaktan rektuma hareket ettiren ilerleyici kasılmaların adıdır. Ancak uzun süre tuvalette oturmak ve hiçbir şey yapmamak bu süreci engelleyebilir.

Raj, "Çok uzun süre oturuyorsanız ve tuvalete gitmiyorsanız, bu tür bir süreç gerçekten durur. Vücudunuz bu sinyalleri de tanımamaya başlayabilir, bu nedenle tuvalette uzun süre oturursanız ve gerçekten bağırsak hareketi yapmazsanız bu durum kabızlığa yol açabilir" dedi.

Bir başka bariz faktör ise; tuvaletlerin kirli olması. Araştırmalar, tuvalet sifonunun patojenleri aerosol haline getirebileceğini ve onları yakındaki yüzeylere yayabileceğini gösteriyor. Örneğin, telefonunuzu tuvaletteki lavaboya koyarsanız, o da bu durumdan etkilenir.

Tuvalette iyi hijyen uygulanmadığı için gıda zehirlenmesi geçiren veya farklı sorunlar yaşayan birçok insan gördüğünü söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Video oyunları oynuyorsanız veya telefonunuzu tuvalette kullanıyorsanız, muhtemelen cihazınızda istemediğiniz pek çok şeye dokunuyorsunuzdur."

TUVALETTE 30 DAKİKA KALIYORSANIZ...

Yazar ve öğretim görevlisi Eyal, "Telefonunuzu birkaç dakika tuvalete götürüp işinizi yapmanızda ve sonra çıkmanızda bir sakınca yok ama 'çocuklarımla olmayı planlamıştım ama tuvalette 30 dakika kaldım, TikTok veya Instagram'da gezindim' derseniz, dikkatiniz dağılmış demektir. En iyi tavsiye: zamanınızı ne yapmak istediğinizi bilmek, böylece zamanınızı tuvalette boşa harcamak yerine o şeyi yaparak geçirmek önceliğiniz olur" dedi.

"Telefonların dikkat dağıtmasının nedeni yüzde 90 içimizde olup bitenlerden kaynaklanıyor" diyen Eyal, şunları söyledi: “Can sıkıntısı, yalnızlık, yorgunluk, belirsizlik, stres, kaygı. Bu duyumlar bizi mevcut gerçekliğimizden kaçış aramaya yönlendirir ve bu problemle ilgili yapılacak önemli şeylerden biri, tıpkı diğer dikkat dağıtıcı şeyler gibi, kendimize şu soruyu sormaya neden olur: 30 dakika boyunca tuvalete gittiğimde neyden kaçıyorum? Telefonumda takılırken hangi duyguyu hissetmemeye çalışıyorum? Çocuklarım çok mu yaramaz? İşim mi çok zor? Sıkıldım, halsizim, stresliyim ve bu sorunlardan kurtulabiliyor muyum? Bununla başa çıkmazsak, sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkacağımızı bilmezsek, bence her zaman dikkatimizi dağıtacak bir şey buluruz. Bu yüzden unutmayın: Vaktinizi nasıl harcadığınızı düşünün ve ellerinizi yıkayın."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kalp hızını düşürüyor, stresi azaltıyor! Uyku kalitesini artırarak sakinleştiren mucize yöntem: 4-7-8 tekniği
SAĞLIK 4-7-8 tekniğini denediniz mi?
Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanserine son! Bağırsakları çalıştırarak tertemiz yapan mucize besinler
SAĞLIK İşte bağırsakları çalıştıran mucize besinler
Bronşit ve öksürüğü keserek adeta balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor
SAĞLIK Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! ...
Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! İksir niteliğinde mucize karışım tüm hastalıklara savaş açıyor
SAĞLIK Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! İksir ...
Uykusuzluk tarihe karışıyor! Deliksiz uyutacak mucize yöntem: Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın
SAĞLIK Uykusuzluk tarihe karışıyor! Deliksiz uyutacak mucize ...
Kış aylarında hastalıklara karşı doğal zırh: Bağışıklık sistemini güçlendirip dokuları koruyarak enfeksiyonu bitiriyor
SAĞLIK Kış aylarında hastalıklara karşı doğal zırh: ...
Çay değil adeta zehirmiş! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi
SAĞLIK Çay değil adeta zehirmiş! Meğer yıllardır yanlış ...
Kan şekerini düşürüp kolon kanserini önlüyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı bitiren mucize bitki
SAĞLIK Kan şekerini düşürüp kolon kanserini önlüyor! ...
Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
SAĞLIK Prof. Dr. Sibel Pekcan, Covid-19 nedeniyle hayatını ...
TikTok'ta tehlikeli trend!
SAĞLIK TikTok'ta tehlikeli trend!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.