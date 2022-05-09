Tuz Gölü'nde geçen yıl 1877 flamingo dünyaya geldi

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde geçen yıl 1877 yavru flamingonun yumurtadan çıktığını belirledi.

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce her yıl, Türkiye'de nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan, aynı zamanda 1. Derecede Doğal Sit Alanı, Önemli Bitki Alanı, Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı statüsüne sahip Tuz Gölü'nde her yıl yapılan tür izleme çalışmalarıyla flamingo popülasyonu araştırılıyor.

Arazi çalışmalarında doğrudan gözlem, uçak, dürbün, teleskop, tele objektif gibi çeşitli araçlarla gözlemler gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Türkiye'de üreyen flamingo popülasyonu, tüm Avrupa popülasyonunun yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturuyor.

Avrupa'daki en büyük flamingo popülasyonlarını Fransa, İspanya ve Türkiye barındırıyor.

Avrupa'da kışlayan popülasyon büyüklüğünün 172 bin ila 264 bin birey, Türkiye'de kışlayan popülasyon büyüklüğünün ise 34 bin 144 ile 71 bin 257 birey olduğu belirtiliyor.

2 BİN KADAR FLAMİNGO ÜREDİ

Türkiye'de bulunan flamingolar kısmi göçmen tür olarak niteleniyor. Bazı flamingolar yıl boyu Türkiye'de kalırken, bazıları Akdeniz ülkelerine göç ediyor.

Türkiye'de genel olarak Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde bulunan flamingolar, Karadeniz ve Marmara'da az sayıda görülüyor. Flamingolar için Tuz Gölü ve Gediz Deltası, bilinen en iyi üreme alanları arasında yer alıyor.

Flamingoların dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisini barındıran Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, birçok kuş türüne üreme, kışlama, konaklama alanı olarak ev sahipliği yapıyor. Gölün özellikle batı kesimi kuşlar için önemli bir yaşam alanı olarak biliniyor. Yumurtadan çıkan flamingo yavruları uçmayı öğrenene kadar Tuz Gölü'nde misafir oluyor. Sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayan flamingolar, yuvalarını sonbaharda terk ediyor.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bakanlık tarafından yapılan "Flamingo Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında, geçen yıl yaklaşık 2 bin kadar flamingonun ürediği ve 1877 yavrunun yumurtadan çıktığı, tek bir günde de alanda en fazla 14 bin 604 ergin flamingo olduğu kaydedildi.

Flamingoların üreme alanlarında gözlemler ve arazi çalışmaları bu yıl da devam edecek. Bu yıl yağışların normal değerde seyretmesi, göl ve delta çevresinde suyun yeterli olması dolayısıyla flamingoların üreme sayısında artış bekleniyor.