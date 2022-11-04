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Haberler Gündem 3. Sayfa Tuzla'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
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Tuzla'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Motosikletten düşerek kaldırıma çarpan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti

Tuzla'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
Tuzla'da motosiklet devrildi, sürücü öldü
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AA

Tuzla'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Mustafa D'nin kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Sürücü, devrilmenin etkisiyle savrularak kaldırıma çarptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa D'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerine gelen Mustafa D'nin yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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