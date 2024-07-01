TV'de ilk kez! Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncuları: Emeklilik Planı filminin konusu nedir?
Emeklilik Planı (Retirement Plan) filmi televizyonda ilk kez 1 Temmuz Pazartesi akşamı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini ve senaryosunu Tim J. Brown'un üstlendiği Emeklilik Planı filmi, 2023 yılında gösterime girdi. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için, Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde bir araya getirdi. İşte Emeklilik Planı filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...
Emeklilik Planı filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Nicolas Cage, Ashley Greene Khoury, Ron Perlman'ın paylaştığı film aksiyon ve komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Emeklilik Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncuları...
EMEKLİLİK PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: Kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.
EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Nicolas Cage
Ashley Greene
Ron Perlman
Jackie Earle Haley
Ernie Hudson
Joel David Moore
Rick Fox
Lynn Whitfield
Dax Ravina
Dean Ambrose
Adam Moryto
Kipleigh Brown
Blake Garbe
Zava Jeremy
Thomas Marriott
Jennie Cairns
Jeton Bennett