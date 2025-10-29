TV'de ilk kez Show TV'de! Bir Cumhuriyet Şarkısı filmin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi 29 Cumhuriyet Bayramı'na özel TV'de ilk kez bu akşam Show TV ekranlarında olacak. İlk Türk operası Özsoy'un bestelenme sürecini konu alan film, 2024 yılında vizyona girmiştir. BKM yazar grubu tarafından kaleme alınan film, Yağız Alp Akaydın tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Peki, "Bir Cumhuriyet Şarkısı filmin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi konusu ve oyuncuları...
Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde, 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti sebebiyle cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir opera yazılıp sahnelenmesi isteğini gerçekleştirmek üzere Ahmed Adnan Saygun tarafından Özsoy Operasının 27 günde bestelenişi anlatılmaktadır. Peki, "Bir Cumhuriyet Şarkısı filmin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Cumhuriyet Şarkısı ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
BİR CUMHURİYET ŞARKISI KONUSU NEDİR?
Filmde, 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti sebebiyle cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir opera yazılıp sahnelenmesi isteğini gerçekleştirmek üzere Ahmed Adnan Saygun tarafından Özsoy Operasının 27 günde bestelenişi ve sahnelenmesi anlatılmaktadır.
BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Salih Bademci - Ahmet Adnan Saygun
Ertan Saban - Mustafa Kemal Atatürk
Ahmet Rıfat Şungar - Münir Hayri Egeli
Birce Akalay - Nimet Vahide Hanım
Melis Sezen - Mediha Hanım
Şifanur Gül - Nükhet
Mehmet Özgür -Süleyman Bey
Burak Bilgili - Nurullah Şevket Taşkıran
Emre Karayel - Nuri Conker
Bensu Soral - Miti Kovaçeva
Okan Yalabık - Zeki Üngör
BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1,5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından 8 haftada Ankara’da çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi sadece bir hikâye anlatmıyor; oyunculukları, mekanları, kostümleri, ışığı ve müzikleri ile her bir sahnesinde yaşatacağı hüzün, mutluluk, heyecan ve gururla izleyicisini o yıllardaki bu eşsiz mücadeleye ortak ediyor.