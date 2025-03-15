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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Zaferin Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zaferin Rengi filmi ne zaman çekildi, neyi konu alıyor?

        TV'de ilk kez! Zaferin Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zaferin Rengi ne zaman çekildi?

        Zaferin Rengi filmi TV'de ilk kez 15 Mart akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyan film, döneminin işgal altındaki İstanbul'unda, düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu'da başlatılan eşsiz direnişini konu almaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Zaferin Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Zaferin Rengi filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:47
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        Zaferin Rengi filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, Mustafa Kemal Paşa’nın Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaretiyle ateşlenen, yorgun ve yoksul bir halkın spor müsabakaları ile zafere olan inancını gözler önüne seren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası’nı eşsiz bir hikâye örgüsüyle beyazperdeye taşıyor. Yönetmenliği ve yapımcılığını Abdullah Oğuz'un üstlendiği Zaferin Rengi filmi 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Zaferin Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

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        ZAFERİN RENGİ KONUSU NEDİR?

        1918 - 1923 döneminin işgal altındaki İstanbul’unda, düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişi, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyor.

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        'Zaferin Rengi'nin çekimleri devam ederken ilk tanıtım filmi yayınladı. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu film; oyunculukları, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla bir dönem filmi olarak içinde geçen zamanı, tüm gerçekliği ile beyazperdeye taşınacağının sinyallerini veriyor

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        ZAFERİN RENGİ OYUNCULARI KİMLER?

        Kubilay Aka

        Gülper Özdemir

        Nejat İşler

        Timuçin Esen

        Yiğit Özşener

        Gonca Vuslateri

        Birce Akalay

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