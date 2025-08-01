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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 2025: Bugün TV'de ne var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 1 Ağustos 2025 Cuma: Bugün televizyonda neler var?

        Günün evde televizyon izleyerek geçirecek olan izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 1 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün farklı türlerde yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. İşte 1 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 14:42 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:42
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        1

        Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 1 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek programlar, fimler ve yarışmalar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok film yayınlanacakken MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 1 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Görümce

        22:15 Rüyanda Görürsün

        00:00 Görümce

        02:00 Rüyanda Görürsün

        03:30 Kızılcık Şerbeti

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Pi'nin Yaşamı

        22:45 Saklambaç

        00:45 Pi'nin Yaşam

        02:30 Zalim İstanbul

        04:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:10 Ege'nin Hamsisi

        08:30 Kod Adı Kırlangıç

        09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Kurt Ve Aslan"

        22:05 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Leyla İle Mecnun

        04:30 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Şansımı Seveyim

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Orman Çocuğu

        22:15 Aile Saadeti

        01:20 Sonsuz Aşk

        03:20 Bir Gece Masalı

        05:20 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

        21:30 Acı Tatlı Ekşi

        23:45 Acı Tatlı Ekşi

        01:30 Aramızda Kalsın

        03:30 Kiralık Aşk

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Aşk Oluversin Gari

        23:00 Benden Bu Kadar

        01:45 Aşk Mantık İntikam

        03:45 İnadına Aşk

        04:45 Son Yaz

        06:15 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

        1 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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