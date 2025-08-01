Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 1 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek programlar, fimler ve yarışmalar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok film yayınlanacakken MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 1 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!