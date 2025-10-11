Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 EKİM 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var, milli maç hangi kanalda? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 11 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Bugün bir dizi ekran yolculuğuna başlarken, milli maç canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. İşte 11 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.10.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, yarışma, program ve maç gibi içeriklerin yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. Kanal D’de yeni bir dizi, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, Bulgaristan-Türkiye maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, 11 Ekim 2025 TV yayın akışı...

        2

        11 EKİM 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:00 Gelin

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Veliaht

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Veliaht

        04:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Aynadaki Yabancı

        13:00 Aşk ve Gözyaşı

        16:00 Aynadaki Yabancı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aynadaki Yabancı (Yeni Bölüm)

        22:30 Aynadaki Yabancı

        01:30 Aynadaki Yabancı

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:15 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Dizi)

        22:30 Güller ve Günahlar

        01:30 Güller ve Günahlar

        03:45 Poyraz Karayel

        05:30 Müzik Arası

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Aramızda Kalsın

        11:00 Sahipsizler

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Çarpıntı

        19:00 Star Haber

        20:00 Tam Gaz

        22:00 Tam Gaz

        00:45 Kral Kaybederse

        03:15 Baba Ocağı

        04:45 Dürüye'nin Güğümleri

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Yedi Numara

        06:05 Benim Güzel Ailem

        09:00 Kod Adı Kırlangıç

        10.30 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Cennetin Çocukları

        14:50 Taşacak Bu Deniz

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Taşacak Bu Deniz

        04:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        05:05 Hayallerinin Peşinde

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        13:30 Kıskanmak

        16:00 Ben Leman

        19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ben Leman (Yeni Bölüm)

        22:30 Ben Leman

        01:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:45 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 MasterChef Türkiye

        16:00 İtiraf Et

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        21:45 Bulgaristan - Türkiye

        00:15 İtiraf Et

        02:30 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        11 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler