‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, yarışma, program ve maç gibi içeriklerin yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. Kanal D’de yeni bir dizi, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, Bulgaristan-Türkiye maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, 11 Ekim 2025 TV yayın akışı...