Bugün televizyonda neler var? 11 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 11 Ekim 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Bugün bir dizi ekran yolculuğuna başlarken, milli maç canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. İşte 11 Ekim Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, yarışma, program ve maç gibi içeriklerin yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. Kanal D’de yeni bir dizi, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, Bulgaristan-Türkiye maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, 11 Ekim 2025 TV yayın akışı...
11 EKİM 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Veliaht
04:45 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Aynadaki Yabancı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı (Yeni Bölüm)
22:30 Aynadaki Yabancı
01:30 Aynadaki Yabancı
04:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Dizi)
22:30 Güller ve Günahlar
01:30 Güller ve Günahlar
03:45 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Tam Gaz
22:00 Tam Gaz
00:45 Kral Kaybederse
03:15 Baba Ocağı
04:45 Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Yedi Numara
06:05 Benim Güzel Ailem
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Cennetin Çocukları
14:50 Taşacak Bu Deniz
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Taşacak Bu Deniz
04:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:05 Hayallerinin Peşinde
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Halef: Köklerin Çağrısı
13:30 Kıskanmak
16:00 Ben Leman
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman (Yeni Bölüm)
22:30 Ben Leman
01:00 Halef: Köklerin Çağrısı
03:45 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
21:45 Bulgaristan - Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
