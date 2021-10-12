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TV Yayın akışı 12 Ekim 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 12 Ekim 2021 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Ada Masalı, Baht Oyunu, Evlilik Hakkında Herşey ve Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 12 Ekim Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 12 Ekim 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ekim Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
21.45 İçimizden Biri 'Dizi'
00.30 Kelebekler 'Türk Filmi'
02.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi'
23.45 Kanunsuz Topraklar 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
00.15 Bir Nefes Yeter 'Türk Filmi'
02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Çakallarla Dans 5 'Türk Filmi'
22.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane(Tekrar)
03.40 Çakallarla Dans 5 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.40 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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