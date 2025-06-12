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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 12 HAZİRAN 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 12 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        12 Haziran 2025 TV yayın akışı gününü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların günlük yayın akışları paylaşıldı. Buna göre, bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar ekrana gelecek. Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Haziran Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:37
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        1

        Televizyon karşısına geçen izleyiciler gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 12 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Survivor’da yarı final heyecanı yaşanacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Haziran 2025 Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, Now, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Güven Bana

        03:20 Aldatmak

        05:30 Hercai

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Password

        23:15 Password

        01:30 Yargı

        04:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Yusuf ve Yusuf

        02:00 Yusuf ve Yusuf

        03:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Çift Kişilik Oda (Yeni Bölüm)

        23:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        02:30 Adım Farah

        04:00 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

        22:00 El Değmemiş Aşk

        23:45 El Değmemiş Aşk

        01:30 Tarkan Viking Kanı

        03:00 Kaderimin Oyun

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Hangimiz Sevmedik

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kasaba Doktoru

        13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:10 Seksenler

        15:35 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Teşkilat

        23:00 Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"

        00:45 Gönül Dağı

        03:25 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        12 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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