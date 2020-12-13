Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Yatıya Misafirim Var

16:15 İyi Aile Babası

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 En Güzel Bölüm

1415:45 Akrep / Tkr

18:45Star Haber

20:00 Menajerimi Ara / 16

ATV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30Mucize Doktor - Tekrar

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:50 Kuruluş Osman

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Marıa İle Mustafa

TV8 YAYIN AKIŞI

16:15 Kolonya Cumhuriyeti

20:00 MasterChef Türkiye