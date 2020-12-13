Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Yatıya Misafirim Var
16:15 İyi Aile Babası
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 En Güzel Bölüm
1415:45 Akrep / Tkr
18:45Star Haber
20:00 Menajerimi Ara / 16
ATV YAYIN AKIŞI
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30Mucize Doktor - Tekrar
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:50 Kuruluş Osman
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Marıa İle Mustafa
TV8 YAYIN AKIŞI
16:15 Kolonya Cumhuriyeti
20:00 MasterChef Türkiye
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