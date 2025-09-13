Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 13 EYLÜL 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 13 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden birçok program, dizi, film, yarışma yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 13 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 13 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 13.09.2025 - 10:47 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:47
        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. Bu akşam TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezon 2. bölümüyle ekrana gelecek. İşte, 13 Eylül 2025 TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Gelin

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Kızılcık Şerbeti

        15:45 Veliaht

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Veliaht

        22:45 Bahar

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Gelin

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Can Borcu

        12:00 Görevimiz Tatil

        14:00 Yok Artık

        16:20 Gözleri Karadeniz

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Gözleri Karadeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arka Sokaklar

        15:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Arka Sokaklar

        23:15 Gitmesine İzin Ver

        01:30 Poyraz Karayel

        03:45 Müzik Arası

        04:45 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08:30 Çarpıntı

        11:15 Sahipsizler

        14:00 Bir Şansım Olsa

        15:30 Söz

        16:15 Çarpıntı

        19:00 Star Haber

        20:00 Çarpıntı

        22:45 Sahipsizler

        02:30 Kral Kaybederse

        04:30 Baba Ocağı

        05:45 Çarpıntı

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:08 İstiklal Marşı

        05:10 Yedi Numara

        06:40 Benim Güzel Ailem

        09:45 Hayallerinin Peşinde

        10:45 Pırıl: Sayıların Gizemi

        12:20 Yeşil Deniz

        15:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

        01:50 Yeşil Deniz

        03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Kirli Sepeti

        14:00 Yasak Elma

        16:00 Şevkat Yerimdar

        19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Mutluyuz

        22:15 Şevket Yerimdar

        23:30 Efsane Futbol

        01:30 İlk Buluşma

        02:30 Yaz Şarkısı

        04:45 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin

        16:00 İtiraf Et

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 İtiraf Et

        02:30 Gazete Magazin

        13 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

