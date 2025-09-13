Bugün televizyonda neler var? 13 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden birçok program, dizi, film, yarışma yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 13 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 13 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. Bu akşam TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezon 2. bölümüyle ekrana gelecek. İşte, 13 Eylül 2025 TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
12:00 Görevimiz Tatil
14:00 Yok Artık
16:20 Gözleri Karadeniz
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Gözleri Karadeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
15:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Gitmesine İzin Ver
01:30 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 Çarpıntı
11:15 Sahipsizler
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Söz
16:15 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
22:45 Sahipsizler
02:30 Kral Kaybederse
04:30 Baba Ocağı
05:45 Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Yedi Numara
06:40 Benim Güzel Ailem
09:45 Hayallerinin Peşinde
10:45 Pırıl: Sayıların Gizemi
12:20 Yeşil Deniz
15:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:50 Yeşil Deniz
03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kirli Sepeti
14:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mutluyuz
22:15 Şevket Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
13 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ