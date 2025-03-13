TV yayın akışı 13 Mart 2025: Bugün TV’de neler var?
13 Mart Perşembe günü TV yayın akışı listesi belli oldu. Kanalların yayın akışında sabah programları, ana haber bültenleri, diziler yer alıyor. İnci Taneleri, Siyah Kalp, Survivor yeni bölümleriyle yayınlanacak. Farklı kanallarda hangi saatte hangi programın yayınlandığını öğrenmek isteyenler TV yayın akışına göz atmayı tercih ediyor. İşte 13 Mart kanalların yayın akışı listesi
TV yayın akışı listesine göre bugün pek çok program ve dizi izleyiciyle buluşacak. İşte 13 Mart 2025 Perşembe kanalların yayın akışı
BUGÜN TV'DE NE VAR?
TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Yabancı Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Yabancı Sinema
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - İnci Taneleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi Tekrarı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor