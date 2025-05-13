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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 13 MAYIS 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 13 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 13 Mayıs 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. İşte 13 Mayıs 2025 TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 08:26 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:26
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        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı 13 Mayıs SalI günü kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, 13 Mayıs 2025 TV yayın akışı...

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Türk Sineması "Yaşamak"

        02:10 Teşkilat

        04:45 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Can Borcu

        03:0 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Son Ültimatom

        22:30 Uzay Yolcuları

        00:30 Fırtınalı Soygun

        02:30 Yargı

        04:30 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:30 Deha

        04:45 Siyah Kalp

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Hudutsuz Sevda

        13:30 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Ölümlü Dünya 2

        00:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        03:15 Adım Farah

        04:15 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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